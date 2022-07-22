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لبنان

كيف سيكون طقس الـ"Weekend"؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 08:47
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يُسيطر على لبنان طقس صيفي رطب وحار معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدّلات الموسميّة لشهر تموز.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة على الساحل بين ٢٥ و٣٢ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٥ درجة، وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٢٧ درجة.
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- طقس اليوم قليل السحب مع تشكّل ضباب خفيف على المرتفعات.
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠%.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

ماذا عن اليومين المقبلين؟

السبت:
 
طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ درجة ساحلا ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد:
 
طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣١ درجة ساحلا ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
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