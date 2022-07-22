كيف سيكون طقس الـ"Weekend"؟

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يُسيطر على لبنان طقس صيفي رطب وحار معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدّلات الموسميّة لشهر تموز.وفي تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة على الساحل بين ٢٥ و٣٢ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٥ درجة، وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٢٧ درجة.- طقس اليوم قليل السحب مع تشكّل ضباب خفيف على المرتفعات.- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠%.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa.- الرؤية جيدة.- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.ماذا عن اليومين المقبلين؟السبت: