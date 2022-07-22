وقفة إحتجاجية تنتهي بمطاردة... بالتفاصيل إليكم ما حصل أمام أحد المستشفيات

نفّذ أهل وأقارب الطفل محمد الحسين الذي توفي العام الماضي نتيجة خطأ طبي في مستشفى الفقيه في السكسكية نهاية العام الماضي، وقفة احتجاجية أمام المستشفى اليوم، للمطالبة بتسريع الإجراءات القضائية.

وفي كلمة لها، أكدت ميرنا جعفر والدة الطفل محمد أنّ "التحقيق متوقّف في نقابة الأطباء منذ أشهر ولم يُتخذ أيّ إجراء فعلي في هذه القضية. في المقابل، رفع أصحاب المستشفى دعوى قدح وذم بحق الأهل لمنع إثارة القضية".

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وبعد انتهاء الوقفة ومغادرة الزميل محمد زناتي والمصوّر يوسف فواز، قامت سيارة يقودها مجهولان بمطاردتهما على الطريق العام.

وبعد أن تمكّنا من إيقاف السيارة بالقوة، حاولا الاعتداء الجسدي على الزميلين وحذراهما من نشر أي معلومة عن القضية في وسائل الإعلام.



وقد سارع زناتي وفواز إلى ابلاغ استخبارات الجيش في الزهراني عن الحادثة، ويعملان على تقديم شكوى بحق المعتدين.