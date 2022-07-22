فياض التقى السفير الجزائري

استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي في اطار سعيه الدائم مع كافة الدول العَربية المنتجة للنفط والغاز لمد يد العون الى لبنان.

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وأبدى السفير الجزائري كل رغبة بالتعاون واعداً بنقل مضمون اللقاء الى المعنيين في الجزائر.

كما التقى أيضاً فياض سفير لبنان في الجزائر محمد حسن الذي نوّه بالعلاقة الاخوية المتينة التي تربط لبنان بالجزائر مشيراً الى أن الجزائر هي دولة كبرى منتجة للنفط والغاز ولها دور فاعل في العالم والبلاد العربية وهو يسعى الى فتح آفاق التعاون مجدداً بين البلدين لما فيه من مصلحة مشتركة للجانبين.

وأبدى فياض كل الاستعداد لتشريع كل الابواب أمام التعاون مع الجزائر في اطار تأمين كميات من النفط والغاز لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

كما أرسل فياض كتاباً الى نظيره الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بعد اجتماعه مع السفيرين ركايبي وحسن شدد فيه على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل تذليل العقبات التي تحُول دون إستئناف توريد المحروقات لزوم معامل توليد الطاقة في لبنان بما يضمن مصلحة البلدين وفق القوانين المرعية الاجراء؛ كما ابدى فياض كل استعداد لزيارة الجزائر اذا لزم الامر لما فيه مصلحة لبنان وكل اللبنانيين.