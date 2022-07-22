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لبنان

قطع طريق القبة التي تربط طرابلس بزغرتا

Lebanon 24
22-07-2022 | 09:48
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قطع اهالي منطقة القبة طريق طلعة المشروع التي تربط طرابلس بمنطقة زغرتا، وذلك احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وزيادة التقنين في الكهرباء والمياه وعدم القدرة على تأمين الادوية.
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