قطع طريق القبة التي تربط طرابلس بزغرتا

قطع اهالي منطقة القبة طريق طلعة المشروع التي تربط طرابلس بمنطقة زغرتا، وذلك احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وزيادة التقنين في الكهرباء والمياه وعدم القدرة على تأمين الادوية.

Advertisement