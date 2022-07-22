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لبنان

وزير الماليّة يكشف عن جديد إضراب موظفي القطاع العام... ماذا قال؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 09:50
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أبدى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تفاؤلاً بالوصول الى حل لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام، مشيراً الى أن الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة.
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ولفت الخليل الى ان اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الاضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن، آملاً ان تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها.
وكان الخليل التقى اليوم في مكتبه في وزارة المالية وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوكاشيان بحث معه في مسائل تخص الوزارتين وفي موضوع حماية الصناعة الوطنية التي حرصت وزارة المالية على دعمها من خلال الدراسة المعدة من قبلها والتي سلّمها الوزير الخليل يوم أمس الخميس، الى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، حول الرسوم على السلع عند الاستيراد، والتي لا تطال سوى الكماليات والسلع الاستهلاكية الفخمة والغالية الثمن، وتحمي الطبقات غير الميسورة ، كما وتحمي الإنتاج الوطني وتسهم في انتعاشه وتسهيل تصديره.
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