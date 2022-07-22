هكذا يعود عناصر الجيش من خدمتهم!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر عددًا من عناصر الجيش على متن سيارة من نوع "بيك آب"، ويحملون حقائبهم، أثناء عودتهم من خدمتهم.

ولم يُعرف إذا ما كانت الصورة حديثة أو قديمة.