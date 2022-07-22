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لبنان

هكذا يعود عناصر الجيش من خدمتهم!

Lebanon 24
22-07-2022 | 09:54
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر عددًا من عناصر الجيش على متن سيارة من نوع "بيك آب"، ويحملون حقائبهم، أثناء عودتهم من خدمتهم.
ولم يُعرف إذا ما كانت الصورة حديثة أو قديمة.
 
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