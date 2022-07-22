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لبنان

هذا ما ستشهده غدا الطريق البحرية في الضبية

Lebanon 24
22-07-2022 | 10:40
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التّالـــــــي:

بتاريخ 24/7/2022 سيُقام نشاط رياضي منظّم من قبل أحد الفرق الرياضيّة في منطقة الضبيّة- الطريق البحريّة.

لذلك، سيتمّ إقفال هذه الطريق من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن- الضبيّة حتّى نهر الكلب، اعتبارًا من الساعة 8،00 من يوم السبت 23/7/2022 ولغاية الساعة 12،00 من يوم الأحد 24/7/2022، وسيتمّ تحويل السير نحو الأوتوستراد.
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يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.
 
الطريق من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن حتّى نهر الكلب ستُقفل غدا في هذا الوقت
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