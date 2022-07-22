Advertisement

لبنان

علي حسن خليل: نناشد العاملين في مديرية الصرفيات والخزينة إنجاز جداول رواتب القطاع العسكري

Lebanon 24
22-07-2022 | 10:48
A-
A+
Doc-P-973746-637941090948419343.jpg
Doc-P-973746-637941090948419343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن النائب علي حسن خليل ما يلي: 

مع التفهم العميق لأوضاع موظفي القطاع العام ومطالبهم المحقة بإعادة النظر بالرواتب والأجور، نتوجه بمناشدة خاصة للعاملين في مديرية الصرفيات والخزينة لتحمل المسؤولية الوطنية بإنجاز جداول رواتب القطاع العسكري والأمني نتيجة التأثير المباشر لهذا الأمر على أوضاع الآلاف منهم. 
Advertisement

كما يؤثر ذلك على عمل المؤسستين الأمنية والعسكرية وإنتظامها كل منها وهو عمل يجب أن يكون في أولويات الزملاء الذي يتحسسون أيضاً بالعمق مخاطر عدم تأمين الرواتب لهذه الشريحة من المجتمع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:15 | 2022-07-22
05:15 | 2022-07-22
05:15 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
02:45 | 2022-07-22
02:45 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website