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لبنان

عدّاد "كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
22-07-2022 | 11:45
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اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1153070. 
 
كما وسجل لبنان ثلاث حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10502.
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كورونا

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