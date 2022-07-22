طريق طلعة المشروع التي تربط طرابلس بزغرتا تتحول إلى مكان ألعاب (صورة)

لا تزال طريق طلعة المشروع التي تربط طرابلس بمنطقة زغرتا مقطوعة من قبل أهالي القبة وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وزيادة التقنين في الكهرباء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد تحولت الطريق إلى مكان ألعاب لحين توفير الكهرباء أقله ٤ ساعات باليوم.

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