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لبنان

3 جرحى بحادث سير على طريق عام الضنية

Lebanon 24
22-07-2022 | 13:30
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سجل حادث سير على طريق عام الضنية في محلة كفرشلان بين سيارتين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، حيث تسبب بسقوط 3 جرحى جرى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى للعلاج.
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