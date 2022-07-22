3 جرحى بحادث سير على طريق عام الضنية

سجل حادث سير على طريق عام الضنية في محلة كفرشلان بين سيارتين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، حيث تسبب بسقوط 3 جرحى جرى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى للعلاج.

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