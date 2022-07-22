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لبنان

ما الجديد الصحي في سجن رومية؟ هذا ما كشفه مصدر أمني

Lebanon 24
22-07-2022 | 14:33
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أوضح مصدر أمني لـ"لبنان٢٤" ـن الوضع الصحي في سجن رومية تحت السيطرة، ولا صحة للكلام عن انتشار كبير لفيروس كورونا في السجن.

وأضاف: "إن الفيديو الذي تم إرساله من قبل السجناء يعود لفترة سابقة من انتشار فيروس كورونا حين كان الفيروس في ذروته، في حين أن إدارة السجن تتخذ كل الإجراءات الصحية اللازمة لعدم انتشار الفيروس بين السجناء".
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وأكد المصدر "أن عدد الاصابات بفيروس كورونا بين السجناء يعتبر ضئيلًا ومحدودًا ويتم احتواء ومعالجة جميع المصابين".
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