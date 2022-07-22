رئيس بلدية طرابلس يتحدى الوزير: ماذا قال؟ (فيديو)

انتشر فيديو لرئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أظهر أنه يتحدى وزير الداخلية بمحكمة علنية، ويقول طرح الثقة لإنتخاب رئيس بلدية فقط في طرابلس وهو غير قانوني إنما لأسباب سياسية معروفة.

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