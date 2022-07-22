المكاري كشف عن حلحلة قريبة لاضراب الوكالة الوطنية للإعلام

Advertisement

أبدى وزير الإعلام زياد المكاري تفهمه ظروف "جميع موظفي القطاع العام عموماً وموظفي الوكالة الوطنية للإعلام، لأن ظروفهم إستثنائية وصعبة جداً ولا يمكن الإستمرار بها، وبانتظار الحلول لا يمكن أن يكملوا عملهم كالمعتاد".وعن الحلول، كشف أنه حصل على وعد بأن يحمل الإثنين حلولاً، مشيراً الى أن "ما يتم تداوله في الحل هو حصول الموظف على راتب شهر إضافي على الراتب بالإضافة لمساعة إجتماعية وبدلات نقل مرتفعة وبدل حضور الى الدوام يوميا".