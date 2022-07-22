في البداوي... طعنوه بآلة حادة لسرقته

تعرض الشاب "عبدالرحمن نداف" لمحاولة سلب أثناء قيادته دراجته النارية في منطقة البداوي، وفق ما أفاد مندوب "لبنان24".



وقد قام السارقون بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى إصابته في عدة اماكن في جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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