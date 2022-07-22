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لبنان

حرب تشويش

Lebanon 24
22-07-2022 | 17:02
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بدأت "حرب تشويش" على موظف غير مدني، مؤهل لدور سياسي، في الأشهر المقبلة، ربما مع الحكومة الجديدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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