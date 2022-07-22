تشهد المطاعم والمنتجعات عند الشواطئ البحرية الشمالية زحمة غير مسبوقة، تجعل المراقب الغربي يعتقد أن البلد يعيش في بحبوحة زائدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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