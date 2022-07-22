جريحان في بخعون بسبب الرصاص الطائش

Advertisement

سمع اطلاق رصاص منتصف ليل اليوم في منطقة الضنية ليتبين انه ابتهاجاً بصدور نتائج الامتحانات الثانوية.وقد أدى الرصاص الطائش الى سقوط جريحين في منطقة بخعون تم نقلهما الى مستشفى عاصون لتلقي العلاج.وقد وصفت حالة احدهما بالحرجة.