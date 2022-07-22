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لبنان

جريحان في بخعون بسبب الرصاص الطائش

Lebanon 24
22-07-2022 | 18:30
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سمع اطلاق رصاص منتصف ليل اليوم في منطقة الضنية ليتبين انه ابتهاجاً بصدور نتائج الامتحانات الثانوية.
وقد أدى الرصاص الطائش الى سقوط جريحين في منطقة بخعون تم نقلهما الى مستشفى عاصون لتلقي العلاج.
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وقد وصفت حالة احدهما بالحرجة.
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