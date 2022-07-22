قطاع تعليم قيادة السيارات.. الى الانهيار الكلي درّ!

كتبت زينب حاوي في "الأخبار": لم ينج قطاع تعليم قيادة السيارات من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية. تشير أرقام النقابة إلى انخفاض في أعداد المكاتب الفاعلة والمرخصة من 615 مكتباً في كلّ لبنان إلى 280 مكتباً فقط، فيما أضحت الكثير من المكاتب خارج الخدمة بفعل عوامل عدة، منها من أعلن توقفه عن العمل، ومنها من حصر خدماته بتأمين المستندات الرسمية.

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وأثّرت الأزمة الاقتصادية كثيراً على هذا القطاع، فغلاء المحروقات من جهة، وارتفاع كلفة صيانة السيارات أو تصليحها من جهة ثانية، وضعا هذه الخدمة في خانة الكماليات. انفضّ الكثير من الزبائن عنها بعدما ارتفعت تسعيرة خدماتها، فيما لجأ البعض الآخر إلى لغة المفاوضات والتسويات مع المكاتب المماثلة، علّه يصل إلى حلّ يرضي الطرفين.