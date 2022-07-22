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لبنان

حادث سير مروع عند نفق شكا.. هل من ضحايا؟

Lebanon 24
22-07-2022 | 23:46
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وقع حادث سير مروع فجر اليوم على اتوستراد بيروت - طرابلس عند نقطة نفق شكا بين 5 سيارات، ما أدى الى وقوع عدد من الاصابات.
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حادث سير

شكا

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