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لبنان

أمام أعين المارة.. ممثلة لبنانية تتعرّض للسرقة من أمام سوبرماركت في النقاش وفيديو يوثق ما حصل

Lebanon 24
23-07-2022 | 00:30
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نشرت الممثلة نيكول طعمة فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام وثقت قيه تعرضها للسرقة من أمام سوبرماركت في منطقة النقاش.

 

وفي التفاصيل، قالت نيكول: "الساعة السادسة والنصف مساء ركنت سيارتي في موقف سوبرماركت في منطقة النقاش وقبل ان أترجل إذ بي أتفاجأ برجل يحمل مسدساً تقدم نحوي ودخل إلى السيارة وسرق حقيبتي وركض مسرعا وكان رفيقه ينتظره على دراجة نارية وفرا معا.

 

وتابعت: "ركضت خلفه والناس من حولي لم نستطع القيام بأي شيئ"، وحذرت من السرقات، مشيرة إلى "اننا في لبنان نعيش بغابة وليس ببلد"، كما قالت.

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A post shared by Nicole Tohme / نيكول طعمه (@nicoletohme)

المصدر: "رصد" لبنان 24

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