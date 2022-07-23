تطور متوقع في سعر الدولار في آب: هذه تفاصيله

أشارت مصادر مصرفية رسمية الى "أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سوف ينخفض بشكلٍ ملحوظ من أول آب حتى منتصفه، أي في فترة الذروة لقدوم السيّاح والمغتربين الى لبنان"، مؤكدة "أن ثبات السعر اليوم بالرغم من توقف منصة صيرفة أو إنعدام تداولاتها إلا لبعض الشركات دون الأفراد، هو لكون "السوق يغذي نفسه بنفسه" بالدولار، والمصدر الأكبر لهذه الدولارات هم المغتربون والسياح الذي وصل عددهم هذا الشهر الى ما بين20 و 22 ألف يومياً، وهذا الحجم كفيل بتمويل سوق الدولار. أما في آب فسوف تزيد هذه الأرقام ويزيد معها تدفق الدولار، مما سيؤدي الى إنخفاض سعره ليعود الى معدلاته الحالية في منتصف أيلول، وبداية فصل الخريف" .