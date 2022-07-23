مبادرة حيوية من الجهات المانحة للمدارس الرسمية

بالرغم من تفاقم الإحتجاجات والإضرابات في القطاع العام، ومنها المدارس الرسمية والقطاع التربوي ككل، إلا أن مبادرة رائدة تنفذها الجهات المانحة وخاصة الأوروبية والدولية منها، في كل المدارس الرسمية، حيث تقوم المناطق التربوية في المحافظات بالتواصل مع مدراء المدارس الرسمية للإطلاع منهم على وضعية سطوح المدارس من أجل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وفي المعلومات انه" سيتم تركيب 24 لوحة تقريباً لكل مدرسة تصل قدرتها الإنتاجية في النهار الى حوالى 30 او 40 أمبير ، وذلك حسب قوة الشمس.

وأشار مصدر تربوي مطلع الى "أن الأولوية هي لمدارس مناطق الأطراف والأرياف حيث لا مصدر ثان للنور وللطاقة في الأيام المقبلة".