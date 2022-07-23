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لبنان

أطراف جديدة على خط عودة النازحين السوريين. من هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-07-2022 | 02:15
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تعمل اطراف عدة، سياسية وامنية، وبمعزل عن المبادرة الرسمية اللبنانية، على الضغط والتواصل مع الجانب السوري لايجاد صيغة مناسبة لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

وترى مصادر مطلعة "ان حزب الله يلعب دورا محوريا بالتواصل مع دمشق خصوصا ان عامل النزوح السوري بدأ يأخذ دورا واسعا في عملية الانفلات الامني وضرب الامن الاجتماعي في العديد من المناطق اللبنانية".

وتشير المصادر الى "ان دمشق تدرس امكان القيام بخطوات قانونية اضافية لتسهيل عودة بعض النازحين، خصوصا ان الضغوط الغربية باتت اقل تأثيرا مع الانشغال الاوروبي باوكرانيا".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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