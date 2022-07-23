مصر والإستحقاق الرئاسي

لفت كلام سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي في حفل الإستقبال الذي أقامه لمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية أكثر من معني بالملف اللبناني، وبالأخص في ما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي.

ومما قاله السفير علوي في كلمته: "يسعدني ان اقول ان جدول أعمال المرحلة القادمة مفاجآت سارة في قطاعي الكهرباء والدواء، ومشاريع قيد الاعداد في كل أنحاء لبنان. فمن بيروت إلى طرابلس وعكار، ومن صور وصيدا إلى جبل لبنان والبقاع، ستجدون مصر بإذن الله حاضرة معكم، كتفاً بكتف، شريكة في كل جهد لاستنهاض لبنان ، وداعمة لكافة اجراءات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وكل خطوات إعادة تكوين السلطة السياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وكل جهود استعادة لبنان لحاضنته العربية. فلا يصح إلا الصحيح ولا بد أن لبنان سيعود لدوره الطبيعي منارة وحاضرة أَساسية من حواضر العرب. فقيامة لبنانَ ضرورة عربية كما أنها حاجة لبنانية".

يذكر أن لمصر دورًا مميزًا في لبنان على مختلف الأصعدة، ولا سيما على صعيد دعم قضيته دوليًا وعربيًا، وبالأخصّ في مجال الإنتخابات الرئاسية.