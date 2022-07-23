باسيل "يُكذّب" حزب الله على المنار.. هكذا استهدفه!

رغم إطلالتهِ على قناة "المنار"، أمس الجمعة، شاءَ رئيس "التيّار الوطني الحر" جبران باسيل أن يتنقّل بين المواقف المرتبطة بـ"حزب الله".



Advertisement فمن جهة، أكّد باسيل أنه سيُدافع عن "حزب الله" مهما كلف الأمر باعتبار أن هناك مشروعاً لتصفيته واقصائه، ومن جهة أخرى صوّب باسيل سهامه باتجاه الحزب حينما: "إنتصرنا على إسرائيل بالحرب ولكن لم ننتصر عليها بالسّلم والانتصار ليس فقط بالسلاح، ولكن في العيش بكرامة.. "ليه بدها تكون المقاومة على حساب الدولة؟". فمن جهة، أكّد باسيل أنه سيُدافع عن "حزب الله" مهما كلف الأمر باعتبار أن هناك مشروعاً لتصفيته واقصائه، ومن جهة أخرى صوّب باسيل سهامه باتجاه الحزب حينما: "إنتصرنا على إسرائيل بالحرب ولكن لم ننتصر عليها بالسّلم والانتصار ليس فقط بالسلاح، ولكن في العيش بكرامة.. "ليه بدها تكون المقاومة على حساب الدولة؟".



هنا، كان باسيل واضحاً في التصويب على معادلة أساسيّة أرساها الحزبُ منذ العام 2006، وهي مُرتبطة بتشكيل توازن ردعٍ بين لبنان وإسرائيل عبر "المقاومة". وعملياً، فإنه بالنسبة للحزب، قد يكون هذا التوازن في الرّدع هو بمثابة الانتصار الأكبر على إسرائيل في أوقات السّلم، وبسببه جرى منع إسرائيل من التّمادي أكثر عسكرياً، وبموجبه تضغط تل أبيب أكثر للسير نحو مفاوضات مع لبنان في ملف ترسيم الحدود البحريّة.