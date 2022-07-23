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لبنان

هذا ما كشفه الوزير الحجار عن المساعدات الاجتماعية

Lebanon 24
23-07-2022 | 03:36
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كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار أن اجتماعا سيعقد الإثنين حول أزمة اضراب موظفي القطاع العام، ويتضمن حلولا ستطرح لمصلحة الجميع ولاسيما من أجل مساعدة الموظفين، موضحا أن استقامة القطاع العام لا تكمن في تخصيص يومي عمل في الأسبوع وذلك من أجل امكانية تخصيص إيرادات جديدة للخزينة.

 

الحجار اعتبر في حديث لـ "صوت كل لبنان" أن القطاع العام لا يثق بالدولة وبخياراتها وقراراتها، وأنه حين وجود أخطاء يجب أن تحل بأسرع وقت ممكن والموضوع يتعلق بثقة المواطن بالدولة فقط.

 

وأكد الحجار أن هناك أولويات، فالقطاع العام لا يمكن أن يعمل بمساعدات غير محدد تاريخ تسليمها وبمداخيل قليلة، معلنا أن التأخر في تقديم المساعدات الاجتماعية يعود بسبب عدم انتظام المشكلة، عدم تأمين المال وعدم تحمل المسؤولين للقرارات.

 

وأشار إلى أن المساعدات الاجتماعية قسمت على الشكل التالي:

البطاقة التمويلية التي تضم 75 ألف عائلة من الأكثر فقرا، تغطيتها من هبات أميركية، والتي تضم مجموعة شروط والتزامات من البنك الدولي لاسيما عدم إمكانية الجيش الإستفادة منها.

 

برنامج دعم "أمان" الذي يضم 75 ألف عائلة، بدأ التمويل الأول منه في شهر آذار، عبر هبة من البنك الدولي، على أن يبدأ الجزء الثاني من تمويله في مطلع شهر آب.

 

وأوضح الحجار أن الحكومة حتى الآن، تمكنت من الالتزام بمساعدة 150 ألف عائلة لمدة سنة فقط بقيمة 100 أو 150 دولار، مشيرا إلى أن هذا ليس الحل الصحيح، لأن الحل يكمن بإقامة مشاريع إنمائية يكون لها استمرارية.

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