تحذير.. مخاوفٌ من توتّرات أمنيّة داخل أماكن قد تذهبون إليها يومياً!

مع ازديادِ أزمة الخبز على صعيد لبنان، ووسطَ تهافت المواطنين إلى الأفران لشراء ما تيسّر لهم من الرّبطات، تسودُ مخاوف من أن تقع إشكالات بين المواطنين وعمال الأفران بسبب "محسوبيات" تجرِي هناك أو بسبب العدد المسموح بهِ من الخبز لكل شخص.

Advertisement