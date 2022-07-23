Advertisement

لبنان

وزير العدل: ملف قضية المطران الحاج فتح الباب لضرورة معالجة المشكلة الأصل

Lebanon 24
23-07-2022 | 04:48
A-
A+
Doc-P-973958-637941742282619323.jpg
Doc-P-973958-637941742282619323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ان ملف قضية سيادة المطران موسى الحاج فتح الباب لضرورة معالجة المشكلة الأصل، وكشف انه بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة اوضاع اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل والتي من شأنها انشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاضٍ من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى كافة طلبات العودة الى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات اي قبولها او رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص.

 

وكان الخوري عرض مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي في الديمان معطيات هذا الملف الذي شغل لبنان مؤخراً واستمع الى المعلومات المتوافرة لدى صاحب الغبطة ومواقفه منها .

 

وشدد وزير العدل على ان غبطة البطريرك والأساقفة من حوله هم مدرسة في الوطنية وهمهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كافة مكوناته الروحية.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2022-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
04:45 | 2022-07-23
04:45 | 2022-07-23
04:45 | 2022-07-23
09:20 | 2021-12-04
04:00 | 2022-07-23
04:00 | 2022-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website