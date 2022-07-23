وزير العدل: ملف قضية المطران الحاج فتح الباب لضرورة معالجة المشكلة الأصل

اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ان ملف قضية سيادة المطران موسى الحاج فتح الباب لضرورة معالجة المشكلة الأصل، وكشف انه بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة اوضاع اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل والتي من شأنها انشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاضٍ من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى كافة طلبات العودة الى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات اي قبولها او رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص.

وكان الخوري عرض مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي في الديمان معطيات هذا الملف الذي شغل لبنان مؤخراً واستمع الى المعلومات المتوافرة لدى صاحب الغبطة ومواقفه منها .

وشدد وزير العدل على ان غبطة البطريرك والأساقفة من حوله هم مدرسة في الوطنية وهمهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كافة مكوناته الروحية.