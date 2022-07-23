مُفاجأة من وزير الإقتصاد.. هذا ما كشفه عن مصرف لبنان والخُبز!

قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنّه "كان مُعارضاً لرفع الدّعم عن الطحين باعتبار أن هذا الأمر سيؤدي إلى كوارث"، كاشفاً أن "هناك شحاً في الأموال ومصرف لبنان بدأ يتعامل على أساس أنه لا وجود لأموالٍ يمكن صرفها على السلع الحيويّة المتعلقة بالأمن الغذائي".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أضاف سلام: "تمّ توقيع اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا ممّا ساهم بانخفاض أسعار القمح. ومن هنا نأمل بأن يكفي المشروع الذي نتّبعه لـ9 أشهر المُقبلة لأن لبنان من أول الدول المُهدّدة بفقدان هذه المادة".



وتابع: "قرض البنك الدولي لشراء القمح عمره من 6 الى 9 اشهر وأهدافه الأساسية هو برنامج استمرار تدفق القمح الى لبنان وقد وضعت دراسة مع البنك الدولي للتخلص من سياسة الدعم الفاشلة".



وأعلن سلام أنه "يتم العمل حالياً على قرضٍ جديد لإعطاء البطاقة التمويلية التي ستُغطّي 500 ألف عائلة لبنانية، وسيصبحُ الدعم مباشرة لم يحتاج لشراء الخبز".