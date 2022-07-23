وفد لجنة التنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة زار جعجع.. تأكيد على ايصال رئيس جمهورية سيادي اصلاحي

اكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال استقباله وفدا من اللجنة التوجيهية في لجنة التنسيق اللبنانية الاميركية (LACC)، في معراب، ان اليوم هو وقت العمل وان القوات باقية مع الشعب اللبناني وهي لن تألو جهداً لتغيير الوضع القائم ووضع لبنان على سكة الانقاذ.

Advertisement

وشرح الوفد لجعجع مهمة اللجنة وطبيعة عملها في الولايات المتحدة الاميركية وسعيها الدائم لدى الادارة الاميركية والمؤسسات الدستورية من اجل القضية اللبنانية، اطلعه على الجهود المبذولة لبناء الثقة بين مكونات الانتشار اللبناني لتعمل بهدف حماية وجه هوية لبنان الرسالة

كما شدّد الوفد على اهمية الاستحقاق الرئاسي من اجل ايصال رئيس سيادي اصلاحي وتغييري، الامر الذي يتطلب تضافر الجهود للوصول الى هذا الانجاز فوافقه جعجع الرأي، مؤكدًا من جديد على ان "الاستحقاق الاول والاهم في الوقت الراهن هو رئاسة الجمهورية باعتبار انه سيحدد وجهة البلد في السنوات الست القادمة، فاما ان ينجح حزب الله في خطف اكثرية ظرفية وينتخب رئيسًا يكون بمثابة امتداد للعهد الذي شارف اليوم على الانتهاء، وبالتالي نكون امام تجديد للازمة الحالية والمزيد من الويلات على الشعب اللبناني، واما نجتمع جميعنا كقوى معارضة لسياسات حزب الله ونتوافق على شخصية نكون معها قادرين على اخراج اللبنانيين من الوضع المتأزم وانقاذ لبنان واعادته الى دوره الطبيعي في حضن الشرعية الدولية، الى جانب الدول الصديقة لاستعادة دوره الريادي في استقرار المنطقة وتقدمها".

وسأل الوفد اذا كانت القوات تؤيد انتخاب رئيس للجمهورية من داخل المجلس النيابي او من خارجه ، فاوضح جعجع ان "لا شروط للقوات في هذا الاطار وليس مهمًا ان يكون الرئيس العتيد من داخل المجلس او خارجه، باعتبار ان الاهم هو ان يكون قادرًا على حمل مشروع خلاص لبنان وشعبه وصون حدوده وتعزيز سيادته".