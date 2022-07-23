البطريرك الراعي: ما قام به المطران موسى الحاج هو عمل إنسانيّ

أكد البطريرك الراعي من دير مار سركيس وباخوس أن "ما قام به المطران موسى الحاج هو عمل إنسانيّ وهناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية وقالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض "القلب الحجر""

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