بعد فقدان إبنهما... بيان صادر عن آل خويلد وفاعليات سهل عكار

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صدر عن آل خويلد و فاعليات سهل عكار البيان الآتي:عقد في دارة آل خويلد في سهل عكار بمنطقة تل حياة لقاء موسع بحضور الفعاليات وصدر عنهم البيان التالي:بعد فقدان التواصل مع الشاب دياب أحمد خويلد منذ أمس وبعد ابلاغ الأجهزة الأمنية وعدم معرفة عن الشاب أي شيء نتوجه لكل الأخيار والناس الطيبة في مختلف المناطق الابلاغ وأخبارنا أي معلومة من شأنها الوصول الى مصير الشاب المفقود.وغادر الشاب دياب أمس دون معرفة مكانه حتى الساعة .وهذه الصورة للشاب دياب خويلد مع رجاء التعميم على جميع وسائل الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي للوصل لأي بصيص أمل وبارك الله بكم جميعاً وحفظ اهلكم.