دعوة للمشاركة بمسيرة تضامنية مع الجيش في طرابلس

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دعت جمعية كشافة الغد في لبنان إلى المشاركة بمسيرة تضامنية مع الجيش في طرابلس وذلك يوم الإحد ٣١ تموز ٢٠٢١.وقالت الجمعية إنه "ايمانًا منا بالمؤسسة العسكرية وبالدور الوطني الكبير الذي تقوم به، ولمناسبة عيد الجيش الوطني،ندعوكم للمشاركة بالمسير الذي سيقام برفقة الجيش يوم الاحد ٣١ تموز الساعة ١١ قبيل الظهر وذلك في قلعة طرابلس".