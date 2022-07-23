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لبنان

في التبانة... توقيف عدد من الأشخاص لقيامهم بترويج المخدرات

Lebanon 24
23-07-2022 | 07:15
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بعد انتشار آفة ترويج وتعاطي المخدرات في منطقة التبانة وضواحيها، بدأت منذ عدة أيام قوى الأمن الداخلي حملة مركّزة في المنطقة لتوقيف المروجين وضبط المخدرات من مختلف الانواع.

وقد تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف عدد من الأشخاص لقيامهم بترويج المخدرات، خاصة لفئة الشباب والقاصرين مع ضبط كمية منها.
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وقد تم تحويلهم للتحقيق مع المضبوطات.
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