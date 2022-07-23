في التبانة... توقيف عدد من الأشخاص لقيامهم بترويج المخدرات

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بعد انتشار آفة ترويج وتعاطي المخدرات في منطقة التبانة وضواحيها، بدأت منذ عدة أيام قوى الأمن الداخلي حملة مركّزة في المنطقة لتوقيف المروجين وضبط المخدرات من مختلف الانواع.وقد تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف عدد من الأشخاص لقيامهم بترويج المخدرات، خاصة لفئة الشباب والقاصرين مع ضبط كمية منها.وقد تم تحويلهم للتحقيق مع المضبوطات.