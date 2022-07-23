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لبنان

بعدما فر من المستشفى قبل أيام... هذا ما حصل معه

Lebanon 24
23-07-2022 | 07:19
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 21/ 7/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم المواطن (ع.ع) الذي فرّ من المستشفى بعد إصابته وتوقيفه إثر إشكال وقع في المنطقة عينها بتاريخ 9/ 7/ 2022 وأدّى حينها إلى إصابة شخصين بجروح، وهو مطلوب بجرائم إطلاق نار وافتعال إشكالات وترويج المخدرات وتعاطيها والقيام بسلب المواطنين وأعمال سرقة والإتجار بالأسلحة الحربية.
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وكانت دورية من المديرية المذكورة قد أوقفت بتاريخ 12/ 7/ 2022 المواطن (م.ف) في منطقة تحويطة الغدير وهو أحد الشخصين اللذين سهّلا فرار الموقوف من المستشفى، وتجري  المتابعة لتوقيف الشخص الآخر.
وقد بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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