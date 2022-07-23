إفادات لـ60 سجينة في سجن نساء بعبدا وأخريات في سجني طرابلس وزحلة

أقامت جمعية دار الأمل، وبحضور وفدٍ من منظمة دياكونيا، حفل توزيع إفادات على 60 سجينة في سجن نساء بعبدا تابعن دورات تدريب مهني وتعليمي متنوعة، واكتسبن مهارات متعدّدة، وذلك برعاية كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ممثلاً بمستشاره لشؤون السجون العقيد غسان عثمان، ووزير الشؤون الاجتماعية ممثلاً بالسيدة منى نصرالدين، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بآمر سجن نساء بعبدا النقيب نانسي إبراهيم.

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كانت كلمة للعقيد عثمان تطرّق فيها لأوضاع السجون والصعوبات والمعاناة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشدّداً على أهمية الشراكة مع هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للتعاون على جميع الأصعدة، منوّهاً بالجهود التي تبذلها المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي وجمعية دار الأمل في سبيل رعاية السجناء والسجينات ومتابعة شؤونهم.