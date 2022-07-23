ارتفاع سحب الدخان الأسود في طرابلس... ما السبب؟

ارتفعت في سماء منطقة سقي البداوي شمالي طرابلس سحب الدخان الاسود وذلك بسبب قيام عدد من الأشخاص بإحراق النفايات والإطارات وغيرها بهدف استخراج مادة النحاس، وفق ما أفاد مندوب "لبنان24".



وتعاني المنطقة يومياً من هذه الأعمال التي تبعث الروائح الكريهة في سماء المدينة وتؤثر على صحة المواطنين.

Advertisement