شابة غادرت منزل ذويها ولم تعد.. قوى الامن تعمم صورتها فهل تعرفون مكانها؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- نسيمة أحمد محمّد المعروف (من مواليد عام 1996، سوريّة)

التي غادرت بتاريخ 22-٠٧-٢٠٢٢، مكان إقامتها، الكائن في محلّة خان بزيزا - قضاء الكورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 651273- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.