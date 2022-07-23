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لبنان

شابة غادرت منزل ذويها ولم تعد.. قوى الامن تعمم صورتها فهل تعرفون مكانها؟

Lebanon 24
23-07-2022 | 09:21
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
-  نسيمة أحمد محمّد المعروف (من مواليد عام 1996، سوريّة)
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التي غادرت بتاريخ 22-٠٧-٢٠٢٢، مكان إقامتها، الكائن في محلّة خان بزيزا - قضاء الكورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 651273- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
 
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