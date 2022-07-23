سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم... كم بلغ؟

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم ما بين 2950 و 29600 ليرة للدولار الواحد.

وكانت تسعيرة صرف الدولار في السوق الموازية تراوحة صباح اليوم السبت ما بين 29580 و29630 ليرة للدولار الواحد .