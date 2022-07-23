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لبنان

سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم... كم بلغ؟

Lebanon 24
23-07-2022 | 09:44
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم ما بين 2950 و 29600 ليرة للدولار الواحد.
 
وكانت تسعيرة صرف الدولار في السوق الموازية تراوحة صباح اليوم السبت ما بين 29580 و29630 ليرة للدولار الواحد .
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