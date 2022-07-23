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لبنان

في عكار... موج البحر يقذف جثة إلى الشاطئ

Lebanon 24
23-07-2022 | 10:36
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن العثور على جثة قذفها البحر قبالة شواطئ العريضة عكار.
 
وقد حضرت القوى الأمنية لمعرفة هويتها.
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عكار

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