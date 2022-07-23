في الضنيّة.. اندلاع حريق كبير والمساعي مستمرّة لإخماده

اندلع حريقٌ كبير، مساء اليوم، في أحراج منطقة بقرصونا - الضنية، وتحديداً في محيط نبع القسّام.

ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فإنّ أهالي المنطقة والدفاع المدني يعملون على إخماد الحريق، والمساعي مستمرة للسيطرة عليه قبل امتدادهِ إلى المنازل.