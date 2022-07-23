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لبنان

في الضنيّة.. اندلاع حريق كبير والمساعي مستمرّة لإخماده

Lebanon 24
23-07-2022 | 13:13
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اندلع حريقٌ كبير، مساء اليوم، في أحراج منطقة بقرصونا - الضنية، وتحديداً في محيط نبع القسّام.
 
ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فإنّ أهالي المنطقة والدفاع المدني يعملون على إخماد الحريق، والمساعي مستمرة للسيطرة عليه قبل امتدادهِ إلى المنازل. 
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