خبرٌ جديد عن الكهرباء.. ماذا حصل مساء اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ التيار الكهربائي عاد، مساء اليوم السبت، إلى مناطق الجنوب وذلك بعد انقطاعهِ عنها لمدّة وصلت إلى 12 يوماً.

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