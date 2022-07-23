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لبنان

خبرٌ جديد عن الكهرباء.. ماذا حصل مساء اليوم؟

Lebanon 24
23-07-2022 | 13:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ التيار الكهربائي عاد، مساء اليوم السبت، إلى مناطق الجنوب وذلك بعد انقطاعهِ عنها لمدّة وصلت إلى 12 يوماً.
 
 

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