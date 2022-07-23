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لبنان

الإصابات تزداد بقوّة في لبنان.. هذه آخر أرقام "كورونا"

Lebanon 24
23-07-2022 | 13:37
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم السبت، عن تسجيل 2457 إصابة جديدة بالفيروس، كما جرى تسجيل 4 حالات وفاة.
ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد بلغ إجمالي الإصابات 1155660، بينما بلغ إجمالي الوفيات 10506. 
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