الإصابات تزداد بقوّة في لبنان.. هذه آخر أرقام "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم السبت، عن تسجيل 2457 إصابة جديدة بالفيروس، كما جرى تسجيل 4 حالات وفاة.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد بلغ إجمالي الإصابات 1155660، بينما بلغ إجمالي الوفيات 10506.