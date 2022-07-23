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لبنان

نجم ريال مدريد يهنئ منتخب لبنان.. هذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2022 | 14:37
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قدّم نجم فريق ريال مدريد الإسباني مارسيلو تهنئة لمنتخب لبنان لكرة السلة، وذلك عقب تأهله إلى الدور النهائي لبطولة كأس آسيا، اليوم، عقب فوزه على نظيره الأردني بنتيجة 86 - 85.
 
وقال مارسيلو: "التهنئة لمنتخب لبنان الذي تأهل لنهائي بطولة آسيا وأتمنى أن تحصلوا على الكأس.. حظاً موفقاً". 
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