نجم ريال مدريد يهنئ منتخب لبنان.. هذا ما قاله (فيديو)

قدّم نجم فريق ريال مدريد الإسباني مارسيلو تهنئة لمنتخب لبنان لكرة السلة، وذلك عقب تأهله إلى الدور النهائي لبطولة كأس آسيا، اليوم، عقب فوزه على نظيره الأردني بنتيجة 86 - 85.

وقال مارسيلو: "التهنئة لمنتخب لبنان الذي تأهل لنهائي بطولة آسيا وأتمنى أن تحصلوا على الكأس.. حظاً موفقاً".