انفجار قوّي في الشّياح وفيديو يوثق ما حصل.. إليكم التفاصيل

سُمع، مساء اليوم السبت، صوت انفجار قوّي في منطقة الشياح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.

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وبحسب المعلومات، فقد تبيّن أنّ الانفجار ناجم عن انفجار قارورة غاز في إحدى الشقق السكنية في محلة مارون مسك.

وعلى الفور، هرعت فرق الإطفاء إلى المكان والعملُ جارٍ على اخماد حريق كبير اندلع ضمن المبنى بسبب الانفجار.