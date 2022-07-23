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لبنان

انفجار قوّي في الشّياح وفيديو يوثق ما حصل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-07-2022 | 14:49
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سُمع، مساء اليوم السبت، صوت انفجار قوّي في منطقة الشياح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.
 
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وبحسب المعلومات، فقد تبيّن أنّ الانفجار ناجم عن انفجار قارورة غاز في إحدى الشقق السكنية في محلة مارون مسك.
 
وعلى الفور، هرعت فرق الإطفاء إلى المكان والعملُ جارٍ على اخماد حريق كبير اندلع ضمن المبنى بسبب الانفجار. 
 
بيانٌ من الدفاع المدني
بدورها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بياناً أعلنت فيه أنه "بتمام الساعة 21.45، اليوم، أخمدت عناصر الإطفاء حريقاً شب داخل شقتين تقعان في الطبقة الثالثة والخامسة من مبنى سكني في الشياح-ضاحية بيروت الجنوبية، وقد إقتصرت الأضرار على الماديات".
 
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