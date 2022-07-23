جسمٌ غريب يظهر في سماء لبنان.. وكاميرا تلتقطُ فيديو له!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جسماً غريباً شوهد، مساء اليوم السبت، في سماء لبنان.

كذلك، تناقل ناشطون آخرون صورة توثق المشهد نفسه من مكانٍ آخر.

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وعُلِم أن ما شوهد هو قطار صواريخ أطلقتها شركة "سبيس إكس" ضمن مشروعها ستارلينك.