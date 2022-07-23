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لبنان

جسمٌ غريب يظهر في سماء لبنان.. وكاميرا تلتقطُ فيديو له!

Lebanon 24
23-07-2022 | 15:07
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جسماً غريباً شوهد، مساء اليوم السبت، في سماء لبنان.
 
كذلك، تناقل ناشطون آخرون صورة توثق المشهد نفسه من مكانٍ آخر. 
 
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وعُلِم أن ما شوهد هو قطار صواريخ أطلقتها شركة "سبيس إكس" ضمن مشروعها ستارلينك.
 
أطلقت سبيس إكس بنجاح مهمتها الثانية والثلاثين من طراز فالكون 9 لعام 2022، محطمة رسميًا الرقم القياسي للشركة في عمليات الإطلاق المدارية التي أجريت في عام واحد ولا يزال هناك متسع من العام للارتفاع بهذا الرقم القياسي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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