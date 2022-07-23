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لبنان
المفتي الجوزو :انتخابات رئاسية فاشلة نخشى أن تأتي بعون جديد
Lebanon 24
23-07-2022
|
23:35
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قال مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في حوار مع" الانباء الكويتية" «نحن في لبنان مقبلون على انتخابات رئاسية فاشلة كالتي قبلها، وبدلا من أن نلغي الطائفية، ونأتي بإنسان لا طائفي، ومثقف ثقافة انسانية عالية تساوي بين الناس جميعا، نخشى أن يؤتى بعون جديد ليحكم لبنان».
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ودعا الجوزو، الى الغاء الطائفية والإتيان برجل تختاره جميع الفئات في لبنان، بدل هذا المتعصب الذي اسمه جبران باسيل، لوفرنا للبنان خدمة جليلة».وأضاف «لا أعتقد ان أي ماروني مثقف ومتحضر وعاقل وحكيم، يستطيع ان ينكر ما فعله الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل بحق لبنان منذ نشأته الى يومنا هذا. ان إلغاء الطائفية السياسية مطلب وطني تاريخي، وجميع المخلصين والمثقفين والمتحضرين يدركون ان الذي أغرق لبنان هو الطائفية، والتي يجب على لبنان ان يخرج منها نهائيا».وقال: «صدقوني، أنا المسلم الذي يعتز بدينه، ويدين بالولاء له لا اريد ان تستمر التجربة التي عاشها لبنان منذ استقلاله حتى يومنا هذا. لا تظنوا انني علماني ولا تظنوا انني لا احب ديني حتى الموت، ولكنني في لبنان لا أجد ان أحدا حكم باسم الدين ونجح، بل كانوا جميعا يستغلوننا بشعارات بلهاء تزيده سوءا على أسوأ».
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