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لبنان

في هذه المنطقة... البلدية تطالب الأهالي التوقف عن هدر المياه

Lebanon 24
24-07-2022 | 00:50
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أصدرت بلدية فنيدق، بياناً، جاء فيه:
 
"رسالة موجهة إلى كل من يهدر مياه الشفة ولا يشعر مع أهله في هذا الظرف الصعب،
إلى كل صاحب ضمير وأخلاق وإنسانية رجلا كان أم امرأة، شابا أم فتاة، ننشادك بأن تشعر مع أهلك وإخوانك وجيرانك الذين لا تصلهم مياه الشفة بسبب الضغط الهائل على الشبكة الناتج عن الشجع والطمع والإسراف والتبذير في إنفاق المياه. 
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البعض من أهلنا لا يشعر بخطورة الموضوع خاصة في هذا الظرف، الكل يعلم أن الماء حياة، فلا يجوز أن نكون سببا في حرمان سكان الضواحي والأماكن المرتفعة فهذا حقهم الطبيعي أن تصلهم المياه كغيرهم. 
نناشدكم جميعا الحرص الشديد والتوقف عن هدر المياه داخل البيت وخارجه وفي جميع الأماكن، فالأيام القادمة أيام عجاف نحتاج فيها إلى تعاون الجميع حتى تمر الأزمات على البلدة بأخف الضرر شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم".
 
 
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