Advertisement

لبنان

"حزب الله" لم "يقطع الأمل" من هذا الأمر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-07-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-974146-637942470708653962.jpg
Doc-P-974146-637942470708653962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف تصريح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى قناة "المنار" من أنه لن يصّوت لرئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية بأن "حزب الله" لم ينجح بعد في إقناعه بضرورة السير في الموضوع الرئاسي بموقف واحد. 
Advertisement
وعُلم في هذا السياق أن موقف باسيل هذا يُضاف إليه ما سبق أن أن أعلنه "التيار" في بيان رسمي أيدّ فيه ما جاء في بيان جدة، وكذلك موقفه من المبعدين اللبنانيين قسرًا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم ينزل بردًا وسلامًا على قلب أكثر من مسؤول في الحزب. إلا أن "التعليمات العليا" تشير إلى عدم إثارة هذه المواضيع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بإعتبار أن "حارة حريك" لم "تقطع الأمل" بعد من عودة باسيل إلى "الإصطفافات الصحيحة" بعد أن يقتنع في شكل قاطع أن لا حظوظ له برئاسة الجمهورية، على رغم نفيه أنه ليس مرشحًا رئاسيًا.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:00 | 2022-07-24
05:00 | 2022-07-24
05:00 | 2022-07-24
05:00 | 2022-07-24
05:00 | 2022-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website