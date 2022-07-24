"حزب الله" لم "يقطع الأمل" من هذا الأمر

Advertisement

كشف تصريح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى قناة "المنار" من أنه لن يصّوت لرئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية بأن "حزب الله" لم ينجح بعد في إقناعه بضرورة السير في الموضوع الرئاسي بموقف واحد.وعُلم في هذا السياق أن موقف باسيل هذا يُضاف إليه ما سبق أن أن أعلنه "التيار" في بيان رسمي أيدّ فيه ما جاء في بيان جدة، وكذلك موقفه من المبعدين اللبنانيين قسرًا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم ينزل بردًا وسلامًا على قلب أكثر من مسؤول في الحزب. إلا أن "التعليمات العليا" تشير إلى عدم إثارة هذه المواضيع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بإعتبار أن "حارة حريك" لم "تقطع الأمل" بعد من عودة باسيل إلى "الإصطفافات الصحيحة" بعد أن يقتنع في شكل قاطع أن لا حظوظ له برئاسة الجمهورية، على رغم نفيه أنه ليس مرشحًا رئاسيًا.